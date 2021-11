door Jeroen Houben

In Beringen werd vanmiddag een poging gedaan om het wereldrecord domino met laptops te verbreken. Dat gebeurde in het magazijn van de Limburgse KMO Out of Use. Het record van 520 laptops die vallen, staat op naam van de electronicagigant Lenovo. Maar in Beringen gingen ze voor 752 stuks. Benieuwd of het ook daadwerkelijk lukte.