Berings fitnesscentrum verliest klanten door coronapas: 'Regels zijn onduidelijk'

Voor het eerst in twee jaar tijd zakt de federale politie met de grote middelen af naar Limburg voor de risicowedstrijd Racing Genk tegen West Ham United. Want na onder meer het supportersgeweld rond de Europese wedstrijd tussen Racing Genk en Dinamo Zahgreb lijkt het hooliganisme terug van weggeweest. De politiezones LRH en Carma bereiden zich erop voor dat Engelse supporters zonder ticket mogelijk afzakken naar de centra van Hasselt en Genk. In beide steden zijn alvast 800 hotelkamers geboekt door Hammerboys, fans van West Ham United. Ze hebben de nacht VOOR de wedstrijd geboekt en blijven hier mogelijk rondhangen na de match. Hoeveel Engelsen de oversteek zullen maken, is voor iedereen nog een vraagteken. In het stadion zelf zijn de 1200 tickets voor uit-supporters in ieder geval allemaal aan de man gebracht. De spelers van West Ham verkennen vanavond de grasmat in de Cegeka Arena. Genk-coach John van den Brom stond net voor deze uitzending de pers te woord.