De Limburgse Jaak Broekx is 107 jaar en daarmee ook de oudste inwoner van het het land. Gisteren is Irène Giusti op 108-jarige leeftijd overleden, zij was de oudste Limburgse. Nu is het dus de beurt aan Broekx die momenteel de oudste man van het land is. Broekx verblijft nog maar enkele jaren in het woonzorgcentrum Gerkenberg in Bree. Hij heeft altijd hard gewerkt op de boerderij en de gezonde buitenlucht is volgens hem het geheim om deze leeftijd te bereiken.