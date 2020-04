Berings koppel vast in Cambodja

- Mensen die zonder werk zitten, bieden zich spontaan aan om verpleger te worden in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Het ziekenhuis zoekt nieuw personeel in de strijd tegen corona en de respons is groot.- Ook het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden komt handen te kort in de coronacrisis en zet dokters in als verplegers. Ook hier is de spontane respons om te helpen enorm groot.- Pediaters roepen op om kinderen niet weg te houden van de spoed. Ook huisartsen stellen vast dat zieken massaal consultaties uitstellen uit schrik om besmet te worden met het coronavirus.- In Sint-Truiden zoekt de politie alle tachtigplussers op. Middenin de coronacrisis voert het stadsbestuur een strijd tegen de eenzaamheid. - En in Bocholt fleurt een jonge vrouw ramen op in de strijd tegen coronadepressies.