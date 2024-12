Berings meisje (18) sterft na aanrijding in Mechelen, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf en stapt uit het leven

door Anastacia Reviers

In de buurt van de Nekkerhal in Mechelen is gisterenavond een 18-jarig meisje uit Beringen om het leven gekomen toen ze aangereden werd door een auto. Haar 19-jarige vriendin uit Nieuwerkerken overleefde de klap wel, maar werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf en stapte niet veel later zelf uit het leven.