Beringse Anastasia Tofoni wil aandoening long covid onder de aandacht brengen door 179km te wandelen

* Het parket van Limburg wil een Genkse verpleegkundige, die verantwoordelijk wordt geacht voor de dood van Maria Blanco niet voor assisen en gaat in beroep tegen haar doorverwijzing.* Nog in Genk investeert het stadsbestuur miljoenen in de recreatieve uitbouw van de Stiemervallei. De werken voor de fiets- en wandelroutes zijn gestart.* Het Nederlandse Weert wil overleg over mogelijke geluidsoverlast van de F35 in Kleine Brogel.* Het kajakduo Lize Broekx en Hermien Peters strandt op de vijfde plaats en grijpt naast een medaille in Parijs. De Neerpeltse Watersportclub is hofleverancier van de Olympische Spelen en stuurde al 13 atleten.* Na de gemiste seizoensstart is er bij Racing Genk en STVV al druk. Beide trainers pakken best punten in de duels tegen respectievelijk Club Brugge en Antwerp.