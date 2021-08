Het festival van de bevrijding vindt plaats in het Kristalpark in Lommel. Met Rampage is de Limburgse festivalzomer dan toch écht van start gegaan. Van bierdouches tot crowdsurfen: alles kan en alles mag weer op de weide. Zelfs kamperen. Wie met het Covid Safe Ticket kan bewijzen dat hij volledig gevaccineerd is of een negatieve test kan voorleggen, feest voor het eerst in dik anderhalf jaar tijd alsof er van een coronavirus nooit sprake is geweest. Geen mondmaskers, geen afstand, geen bubbels. Alleen lachende gezichten.