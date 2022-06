Beringse IndigoCare is wereldwijd actief: "Wie wil innoveren moet naar het buitenland durven kijken"

door David Bijnens

"Wie wil innoveren, moet naar het buitenland durven kijken." Dat zegt Jan Beckers van IndigoCare in de Toekomstfabriek, ons zondagsmagazine over innovatie in de Limburgse bedrijfswereld. Het dochterbedrijf van Essec is actief in meer dan 40 landen wereldwijd en voert een doorgedreven exportbeleid. Iets wat de Limburgse ondernemers nog te weinig doen, klinkt het. Essec Group blijft groeien en plant binnenkort een verhuis naar een nieuwe site in Tessenderlo.