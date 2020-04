Beringse marktkramer vindt tweede adem in Coronacrisis met thuislevering van groenten en fruit

- Het woonzorgcentrum Villa Rosa in Sint-Truiden is geëvacueerd na een uitbraak van het coronavirus. Twee derde van de bewoners die werden getest, zijn bemet met het virus. - En ook in de andere woonzorgcentra slaat het coronavirus nu in alle hevigheid toe. In een Hasselts rusthuis zijn al zes bewoners overleden. In de acht woonzorgcentra van Integro stierven achttien mensen. Vanaf morgen starten grootschalige coronatesten in alle rusthuizen.- Veertig geneeskundestudenten van de Universiteit Hasselt zijn als vrijwilliger aan de slag op de corona-afdelingen van de Limburgse ziekenhuizen. Studenten die straks topdokter wil worden zetten zich vandaag in als topverplegers.- De Truiense charmezanger Freddy Davis verliest zijn echtgenote aan corona.- En in Beringen is een marktkramersfamilie voor het eerst in 100 jaar technisch werkloos. Ze leveren nu groenten en fruit aan huis en dat is een enorm succes.