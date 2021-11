Beringse regisseur Kaan Ilbas stelt opmerkelijke debuutfilm voor

Peltenaar Joost Zweegers heeft met z'n band Novastar een nieuw album uit. Holler and Shout is het zesde album van Novastar en dat werd gisteren voorgesteld in een uitverkochte concertzaal Ancienne Belgique in Brussel. Wij trokken naar de hoofdstad om te kijken of het publiek de nieuwe muziek van Novastar kon smaken.