Beroering in Bilzen over nieuw clubhuis van motorbende

"Ik wil de boeren recht in de ogen kunnen blijven kijken". Dat zijn de woorden van Jo Brouns. De Vlaamse regering gaat de vakantie in zonder stikstofdecreet. Brouns weigerde gisterenavond - naar verluidt als enige minister - om het ontwerpdecreet goed te keuren. Nochtans was daar op 10 maart een akkoord over gesloten. Het kwam opnieuw tot een clash met zijn N-VA-collega Zuhal Demir. "Demir heeft getalmd met het beloofde milieu-effectenrapport", aldus Jo Brouns. Hoe moet het nu verder? De minister van Landbouw blijft altijd bereid om te praten, maar dat zal niet voor de komende dagen of weken zijn. De ministers gaan met verlof. De kans dat het stifstofdecreet over de verkiezingen wordt getild is groot. Komt er dan een vergunningenstop, zoals in Nederland? "We hebben maatregelen genomen om dat te vermijden", aldus Brouns.