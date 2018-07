Het idyllische zicht aan de brug van Vroenhoven in Riemst was gisterenavond het decor voor de tweede TVL-Vertellingen van deze zomer. Gastheer van dienst was Bert Gabriëls. Meer dan 500 TVL-kijkers daagden op voor een avond met één van Vlaanderens echte standup-comedians. Het concept is bekend. Wie zelf zijn stoeltje meebracht, mocht genieten van een drankje.