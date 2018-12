Het Hasseltse slachthuis dat in opspraak kwam door beelden die Animal Rights maakte in hun bedrijf, reageert. Ze zeggen zelf geschokt te zijn en beloven een intern onderzoek.De nationale actiedag van de vakbonden is ook in de Limburgse bedrijven voelbaar. De ochtendspits verliep moeizaam door filterblokkades en de helft van de bussen van De Lijn reden maar uit. In Riemst worden ondergrondse mergelgroeven opgevuld met schuimbeton om de stabiliteit te vergroten en instorting te voorkomen. In Bilzen waant u zich dit weekend opnieuw in Victoriaans Engeland tijdens de tiende editie van de Dickens Dagen. En Racing Genk stoot door naar de volgende ronde van de Europa League na een vlotte zege tegen het Noorse Sarpsborg.