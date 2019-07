Bestrijding eikenprocessierups vraagt grensoverschrijdende aanpak

Op dit moment opent LABIOMISTA in Genk de deuren, morgen is het grote publiek welkom. Kunstenaar Koen Vanmechelen leidde ons rond in het evoluerend kunstwerk op de site van de voormalige Zoo van Zwartberg.- De politiezone kanton Borgloon zag het aantal verdwijningen vorig jaar verdubbelen. Om vermiste personen sneller op te sporen gaat de zone speciale vermissingsfiches verspreiden. - De 12-jarige Michiel Nijst uit Zutendaal heeft een documentaire gemaakt over zijn strijd om de wereldtop in het tafeltennis te bereiken. Zijn vader werd al twee keer getroffen door kanker, maar Michiel haalt uit die tegenslag kracht om te slagen in het leven, en wil die positieve boodschap via de docu verspreiden.- In Herk-de-Stad loopt burgemeester Bert Moyaers mee met verschillende stadsdiensten. Hij steekt ook zelf de handen uit de mouwen omdat hij te weten wil komen wat er leeft binnen zijn diensten.- En het Absolutely Free Festival in Genk start een nieuw project waarbij het kwetsbare jongeren gaat inzetten tijdens het festival.