Bestseller auteur Toni Coppers schrijft nieuwe Liese Meerhout bij nieuwe uitgeverij

Op zondag 14 augustus vindt de eerste editie van HEAR HEAR! plaats: een nieuw eendagsmuziekfestival van Pukkelpop op de festivalweide in Kiewit. Op de affiche prijken namen als Editors, Pixies, Liam Gallagher en Balthazar. Met dit nieuwe internationale eendagsevent wil de organisatie, geruggensteund door stad Hasselt, muziekfans die houden van indie en alternative centraal plaatsen. De affiche is enerzijds herkenbaar, met klassiekers die het genre hebben vormgegeven, anderzijds staat er op HEAR HEAR! ook een nieuwe lichting artiesten, af en toe met enige schatplichtigheid aan andere artiesten in de line-up. Line-up HEAR HEAR! telt vier podia: WAH WAH, GIMME GIMME, YEAH YEAH en KNOCK KNOCK. De muzikale nadruk ligt op indie, rock en elektronica in al haar vormen. Het exacte uurschema wordt bekendgemaakt wanneer de line-up volledig is. De eerste band begint eraan om 11.00u, de headliner sluit af om 01.00u: WAH WAH Editors, Pixies, Liam Gallagher, Wolf Alice, Whispering Sons en Sons GIMME GIMME Vitalic, Balthazar, Future Islands, Anna Calvi en Kings Of Convenience YEAH YEAH Strand Of Oaks, Thurston Moore Group en Girls Against Boys KNOCK KNOCK The Avalanches (dj set), Battles, Squid, Porridge Radio, Billy Nomates en Meskerem Mees Tickets kosten €95 en zijn te koop vanaf donderdag 31 maart. Er is geen camping.