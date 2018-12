Bestuurder in Genk ontsnapt aan vuurzee dankzij passerende brandweerman

- In Kaullille moet een inbreker tot twee keer toe worden bevrijd nadat hij ondersteboven aan een hek hangt. Na de eerste keer gaat hij doodleuk terug om nog een bak bier te halen waarna hij zich opnieuw in nesten werkt. De beelden zijn hilarisch. Veel restauranthouders vinden geen personeel om te werken met de feestdagen. Mensen die wel willen werken, zijn vaak onbetaalbaar. Vele restaurants sluiten gewoon de deuren op kerstavond en ouderjaarsavond. In Hasselt wordt het lichaam van een onbekende vrouw uit de Kanaalkom gevist. De hulpdiensten staan voorlopig voor een raadsel. Leerlingen van een secundaire school in Bilzen vinden een oplossing voor het praktische probleem van een vrouw die zelf haar bril niet kan opzetten. In Sportcafé praten we met Erik Gerits over het geweldige seizoen van Racing Genk en de komende Europese wedstrijd tegen Slavia Praag. En met Marleen Renders blikken we terug op haar onwaarschijnlijke carrière als marathonloopster.