In Hoeselt werd een man aangevallen door een buizerd toen hij ging hardlopen. Het incident gebeurde dinsdagavond langs de Nieuwe Baan in Alt-Hoeselt: “De schade valt gelukkig goed mee, maar ik ben wel enorm geschrokken.” Het is niet de eerste keer dat een hardloper wordt aangevallen door een buizerd. Gisterenavond ging Mathijs Gielen (29) uit Hoeselt hardlopen langs een zijweg van de Nieuwe Baan in Alt-Hoeselt. “Ik liep met de zon in mijn rug. Opeens zag ik de schaduw van een grote vogel dichterbij komen, maar ik had niet verwacht dat hij zo dichtbij was. Even later voelde ik de klauwen van de buizerd op mijn schedel”, vertelt Gielen. “Uit reflex begon ik met mijn armen in de lucht te zwaaien, waardoor de roofvogel weer weg ging.” Ook broer getroffen door buizerd Het incident was na enkele seconden al voorbij, maar Gielen is wel geschrokken. “Mijn broer heeft hetzelfde verhaal al eens meegemaakt in de buurt. Dus ik had al wel het idee dat ik een risico liep om aangevallen te worden. Gelukkig kom ik er met de schrik van af en heb ik er niets aan overgehouden”, vult hij aan. Broedseizoen Bij het Natuurhulpcentrum krijgen ze vaker meldingen van buizerds die hardlopers aanvallen, vertelt Frederik Thoelen: “Zulke incidenten gebeuren een aantal keer per jaar. In deze periode hebben de vogels een nest dat ze willen beschermen. Als ze dan een hardloper zien, wordt dat als bedreiging beschouwd. Als de vogels genoeg moed hebben, durven ze inderdaad aanvallen.” Als hardloper kan je best je omgeving goed in de gaten houden tijdens deze periode van het jaar. “Als je toch een buizerd op je ziet afkomen, is bukken het enige wat je kan doen”, besluit Thoelen.