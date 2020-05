Bestuurder komt om bij zwaar ongeval op E314

Een shampoo in tabletvorm, perfect gedoseerd zodat één tablet volstaat voor één wasbeurt en je geen plasticafval meer hebt. Met het innovatieve product 'Shampop' winnen vijf studenten Handelswetenschappen aan UHasselt dit jaar het VLAJO Small Business Project. "Met onze vegan shampoo willen we de plasticvervuiling tegengaan en richten we ons voornamelijk op de hotelsector", zegt Floris Lisabeth student Handelswetenschappen aan UHasselt en één van de bedenkers van Shampop. "Shampop is een vegan, single-use tablet, even groot als een muntstuk van 20 eurocent. Het is in verschillende geuren en kleuren te verkrijgen en na contact met water lost het tablet op in je hand. Eén tablet volstaat voor één wasbeurt van je haren. Shampop is dus heel eenvoudig te gebruiken, en ideaal om mee te nemen op reis of naar een festival", zegt Floris Lisabeth. En Shampop is een product met veel potentieel zo bleek de afgelopen maanden, want ondertussen hebben de UHasselt-studenten al 3.000 tablets verkocht, met ook bestellingen vanuit Nederland. Ideaal voor de hotelsector Met Shampop richten de studenten Handelswetenschappen aan UHasselt zich naast particulier gebruik ook op de hotelsector. "Op iedere hotelkamer zijn er wel kleine plastic flesjes shampoo te vinden. Dat zorgt voor een ontzettende berg plasticafval. Onze shampop kan hier een alternatief zijn, want je hebt geen afval en ook geen overschotten meer na eenmalig gebruik. Daar komt nog bovenop dat de tablets te personaliseren zijn. We krijgen alvast heel wat enthousiaste reacties van hotelketens en in de volgende maanden gaan we ons product in enkele van deze ketens mogen uittesten. We zijn heel benieuwd naar de ervaring van de klanten", zegt studente Hanne Vleugels. De studenten Handelswetenschappen aan UHasselt ontwikkelden Shampop binnen het opleidingsonderdeel Ondernemen. "Studenten moeten voor dit vak een product of dienst bedenken en een businessplan uitwerken waarna het product in ontwikkeling gaat. Zo leren ze in de praktijk hoe ze aan de slag kunnen gaan als ondernemers", zegt prof. dr. Pieter Vandekerkhof. "Shampop viel meteen op door het sterke product, het ontzettend hechte team en het goede businessplan dat de studenten bedachten."Tweede jaar op rij beste Vlaamse studentenonderneming Het gebruiksgemak en de ecologische insteek van Shampop kon ook de jury van het VLAJO Small Business Project overtuigen. Een prijs van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen voor de beste studentenonderneming van Vlaanderen. Zij kozen Shampop tot winnaar. "Een fantastisch resultaat", zegt Pieter Vandekerkhof. "Vorig jaar won UHasselt al met IZI-Fit, de meegroeiende babyromper. Dit jaar halen we opnieuw de prijs binnen met Shampop. Het toont aan dat onze studenten gebeten zijn om te ondernemen en creatief uit de hoek kunnen komen.""Het winnen van de prijs voor beste studentenonderneming van Vlaanderen is fantastisch", zeggen de vijf oprichters van Shampop. "We zijn ontzettend trots op ons product, en we hopen hiermee echt een verschil te kunnen gaan maken in de afvalberg. Deze prijs zal ons zeker ook helpen om de stap naar de hotelsector te kunnen zetten, daar ligt heel wat potentieel", zegt Floris. Als enige van Vlaanderen mogen de UHasselt-studenten nu ook hun product gaan voorstellen tijdens de finale voor beste Europese studentenonderneming. "Normaal zou die finale doorgaan in Griekenland, maar door de coronamaatregelen zal het een online event zijn. Dat is natuurlijk jammer, maar we blijven supertrots." Shampop zit ook nog in de finale van de VOKA GEN-Z awards. Op 19 mei wordt hier de winnaar bekend gemaakt. Ontdek alles over Shampop op hun webpagina en sociale media.