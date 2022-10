De dertiende editie van Handgemarkt, een designbeurs in het Genkse C-Mine lokte vandaag 3.000 bezoekers. Na corona en te midden van een energiecrisis is handgemaakt design populairder dan ooit. We geven minder uit maar wat we kopen moet duurzaam, mooi en handgemaakt zijn. En al zeker niet online besteld. Voeg daar nog puur en onthaasten aan toe en het is de ideale zondaguitstap.