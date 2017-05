Is er een pyromaan aan het werk in Borgloon? Al voor de zevende keer in vier jaar tijd werd er brand gesticht in dezelfde buurt. - In Lanaken raken drie jongeren gewond tijdens een massale vechtpartij. Een 18-jarige man is er ernstig aan toe na een messteek. - De komst van veertig Amerikaanse militairen en extra materiaal naar kwartier Wevelsmoer in Zutendaal zorgt voor 170 nieuwe jobs. - En we zien hoe glaskunstenares Carol Milne met glas breit.