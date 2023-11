Bestuurder pleegt vluchtmisdrijf, maar geeft zich bijna meteen aan na dodelijk ongeval in Diepenbeek

"We krijgen dagelijks vragen van ouders, die aan een tweede of derde kindje denken, om zich al in te schrijven voor onze kinderopvang, terwijl er nog niet eens een geboortedatum bekend is", volgens Valerie Mouling van kinderopvang Nino & Camelio in Bocholt is het tekort aan opvangplaatsen in Noord-Limburg nog steeds erg groot. Vorig jaar kwam de sluiting van acht kinderdagverblijven van vzw Rheia en vzw Hera als een bom binnen. Negentig opvangplaatsen vielen meteen weg. Valerie opent nu samen met Christel Schildermans een tweede vestiging van Nino & Camelio in Hectel-Eksel. Ze willen mensen warm maken voor de sector, want volgens hen bestaat er geen mooier beroep.