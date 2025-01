Het is opletten geblazen op de baan vandaag. Het kan gevaarlijk glad worden. In de namiddag en avond kunnen we regen en (smeltende) sneeuw verwachten. Ook donderdagochtend valt regionaal sneeuw en moeten we rekening houden met gladheid. Deze woensdag begint nog droog en de zon is op verschillende plaatsen nog even te zien. Daarna neemt vanaf het zuiden de bewolking snel toe. Aan het begin van de namiddag trekt een neerslaggebied via het zuiden het land binnen. Hierbij valt naast regen ook (smeltende) sneeuw. Zoals het er nu uitziet valt vooral in de Ardennen sneeuw bij temperaturen onder het vriespunt. In de lagere delen van Wallonië valt aanvankelijk smeltende sneeuw. In Vlaanderen valt wat regen bij 2-3 graden, maar later in de namiddag en vanavond kan ook hier smeltende sneeuw vallen en is er kans op gladheid. Later in de avond en aan het begin van de nacht gaat de neerslag vanuit het zuiden tijdelijk over in regen en kan het in Vlaanderen tijdelijk droog worden. Opnieuw sneeuwvalKomende nacht krijgen we te maken met een tweede neerslaggebied. Er valt regen en daarna gaat de neerslag over in (smeltende) sneeuw. In het zuidoosten is kans er kans op ijzel. Hoeveel sneeuw er zal vallen is onzeker, maar in het binnenland kan het op verschillende plaatsen tijdelijk glad zijn en in het midden en oosten wordt de meeste sneeuw verwacht. Aan de kust valt voornamelijk regen.Donderdag verplaatst het gebied met sneeuwval naar het oosten. In Vlaanderen verdwijnt de gladheid als eerste in het westen en later in de ochtend ook in het in het oosten. Van het westen breekt af en toe de zon door. In Hoog-België sneeuwt het nog een tijd en wordt het in de namiddag overwegend droog. Het wordt 2 of 3 graden in het oosten van Vlaanderen en 4 tot 6 graden in het westen. In de Ardennen ligt de temperatuur rond of net onder het vriespunt. Koud en zonnig winterweer in de ArdennenDe dagen daarna is het vooral in de Ardennen prachtig winterweer. Boven een sneeuwdek vriest het in de nachten matig en zelfs strenge vorst is in sommige Ardense valleien niet uitgesloten. De hogere delen kunnen waarschijnlijk rekenen op een paar ijsdagen. Elders in het land stijgt het kwik naar 2 tot 4 graden. Met flink wat ruimte voor de zon is het heerlijk weer om eropuit te trekken. Bron: Meteovista