Bestuurder sterft na klap tegen gevel van huis in Bree

door Birgit Van Asten

Op de Gruitroderkiezel in Bree is deze ochtend een man van 79 jaar overleden nadat hij met zijn wagen tegen een huis is gereden. De bestuurder, een man uit Bocholt, is waarschijnlijk onwel geworden achter het stuur. Het huis heeft zware schade opgelopen en is onbewoonbaar verklaard. De brandweer van zone Noord-Limburg liet een stabiliteitsingenieur ter plaatse komen om het huis te onderzoeken. De Gruitroderkiezel bleef een tijdlang afgesloten voor het verkeer.