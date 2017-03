Bestuurder vluchtmisdrijf Voeren blijft in de cel

De man die het dodelijk verkeersongeval in Voeren veroorzaakte en vluchtmisdrijf pleegde, zat onder invloed van alcohol achter het stuur. Dat bevestigt het parket aan onze redactie. Maandagavond werd op de Voerenstraat een 50-jarige carnavalist uit Dalhem aangereden. Een toevallige voorbijganger vond het slachtoffer langs de rijbaan en startte nog de reanimatie, maar die mocht niet meer baten. De politie kon de verdachte maandag na middernacht inrekenen. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Tongeren. De verdachte zelf was ook naar het carnaval in Moelingen geweest. Het parket Limburg bevestigde dat de bestuurder van de Tiguan dronken achter het stuur had gezeten.