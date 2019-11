Bestuurster rijdt twee voetgangers om in Hasselt

4 op de 10 bussen bij De Lijn in Limburg reden vandaag niet door een staking. Het initiatief ging uit van de socialistische vakbond. De andere bonden deden niet mee. De directie van De Lijn deed haar best om de gevolgen van de staking te minimaliseren. Maar er was grote hinder op de stadsnetten in Hasselt, Genk, Sint-Truiden en Tongeren. Ook in Beringen bleven vele reizigers in de kou staan.