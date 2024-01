De Limburgse investeringsmaatschappij is ingestapt in transportbedrijf Move Intermodal. Dat bedrijf is gespecialiseerd in verschillende vervoersmodi, en heeft grote ambities voor de haven van Genk. Daar wil het haar positie versterken op vlak van vervoer over het water en via de trein. Dat doet het nu door de aandelen van Down 2 Earth Capital terug te kopen. LRM neemt een minderheidsaandeel van 15 procent. Met 3000 containers en 350 medewerkers actief in 8 landen wil het bedrijf groeien tot een wereldspeler om te beantwoorden aan de groter wordende vraag naar groen transport.