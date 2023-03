door Tine Oyen

Op het Thor park in Genk kunnen jongeren uit de praktische richtingen van het laatste jaar secundair onderwijs terecht op de beurs 'Verruim je horizon'. Daar komen ze alles te weten over het verder studeren of over het werkveld. Het is een interactieve beurs. Jongeren komen er al doende in contact met de verschillende mogelijkheden.