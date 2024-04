De bevolking in Hasselt veroudert razendsnel. In amper 10 jaar is het aantal 65-plussers gestegen met een kwart. Hetzelfde geldt voor het aantal 80-plussers. In Hasselt wonen veel meer oudere mensen dan in andere centrumsteden. 1 op 4 inwoners is ouder dan 65 jaar. De vergrijzing slaat toe en dat blijft niet onopgemerkt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. N-VA-burgemeester Steven Vandeput, die kandidaat is om zichzelf op te volgen, wil jongeren aanmoedigen om in Hasselt te komen leven en wonen.