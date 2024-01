In Hasselt hebben arbeiders een gasleiding overgetrokken. Er was vrees voor ontploffingsgevaar. Hulpdiensten zijn rond 11u moeten uitrukken naar de Schiervellaan in Hasselt. Bij werken ter hoogte van de Spar is een gasleiding overgetrokken. Er hangt een sterke gasgeur. De supermarkt werd geëvacueerd. Fluvius is ter plaatse om extra metingen te doen en om de gasleiding te herstellen. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld. De kleine ring is afgesloten van de Bampslaan tot de Guffenslaan.