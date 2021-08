- Nina Derwael wordt woensdag gehuldigd in Sint-Truiden. Eén dag na haar historische prestatie op de Olympische Spelen glimmen de Truienaren nog altijd van trots. - Nog in Sint-Truiden komt een aparte opvangplek voor jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie die geplaatst worden door de jeugdrechter. Dat is uniek in Vlaanderen.- De geldigheid van het theoretisch rijexamen wordt opnieuw verlengd. De wachtlijsten voor het praktijkexamen zijn te lang geworden door de coronacrisis.- Morgen begint Racing Genk in de derde voorronde aan zijn Champions Leaguecampagne, thuis tegen Shakthar Donetsk. Geen gemakkelijke klus, we blikken vooruit.- En we eindigen met opmerkelijke beelden van een Genkse tuin waar zo'n 20 everzwijnen samenkwamen.