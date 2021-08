Bedrijvencentrum en coworkingspace Noordlink in Lommel is een groot succes en breidt uit. Vandaag zijn er een 13-tal bedrijven die een vaste stek hebben in Noordlink, goed voor ongeveer 80 medewerkers. De vraag naar flexibele werkplekken en dito kantoren blijft toenemen. Aangezien het bestaande gebouw een volledige bezetting kent, wordt er een uitbreiding gerealiseerd van 1500 m². COVID heeft een impact op hoe bedrijven en medewerkers naar werkplekken kijken. “Naast het hoofdkantoor en de thuiswerkplek, is er nood aan een tussenoplossing, waar mensen wel comfort en sociaal contact hebben, maar niet altijd de verplaatsing naar het hoofdkantoor moeten maken. Noordlink is er van overtuigd dat er nog heel wat potentieel ligt in flexwerkplekken en minihubs, die deze nood invullen,” laat Noordlink in een persbericht weten. Het nieuwe gebouw werd ontworpen door Architects in Motion en de uitvoering is in handen van Derdaele+. Het interieurconcept wordt verder doorgetrokken naar het nieuwe pand, zodat de beleving dezelfde blijft. Voor de inrichting werd daarom opnieuw een beroep gedaan op Deusjevoo. “Bij de realisatie van dit project wordt ingezet op duurzaamheid in de keuze van de materialen. Zonnepanelen, hergebruik van regenwater en hoge isolatienormen zorgen ervoor dat het gebouw voldoet aan de hedendaagse standaard,” aldus Noordlink. Verwachting is dat in maart 2022 de eerste bewoners hun intrek zullen nemen in de nieuwbouw. De eerste contracten hiervoor zijn alvast getekend.