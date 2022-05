Bewel profileert zich als extra motor voor Limburgse economie

De vraag naar zonnepanelen is het afgelopen half jaar verdrievoudigd. De reden is simpel: door de stijgende energieprijzen investeren de Limburgers massaal in groene energie. Want ook warmtepompen en thuisbatterijen winnen aan populariteit. In 2021 kreeg de sector nog rake klappen door de afschaffing van de terugdraaiende teller, maar het vertrouwen van de consument lijkt nu dus volledig hersteld.