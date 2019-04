Bewogen eerste infoavond over de wolf

- In volle kiescampagne begraaft Vlaams minister van Vervoer Ben Weyts het rekeningrijden. Dat is goed nieuws voor Limburg, dat met een gebrekkig openbaar vervoer en veel kilometers woon-werkverkeer de grootste dupe van het rekeningrijden dreigde te worden. - De N-VA begon de doodsteek vrijdag al met een interview van Steven Vandeput op TV Limburg. Volgens politieke commentatoren is de bocht van N-VA het gevolg van verkiezingsangst. - Limburg voorbeeld voor Vlaanderen. In ons middagnieuws testen we de campagneslogan van CD&V met voorzitter Wouter Beke. - Tussen de 3.000 skeletten onder de Groenmarkt in Sint-Truiden is een hele bijzondere vondst ontdekt. - En twee Riemstenaren breken in Indonesië een wereldrecord met een kayakvaart over zee.