Human Interest Bewoners Overpelt en Neerpelt strijden om naam Slagmolenstraat

Door de fusie van Neerpelt en Overpelt moeten vanaf volgend jaar 54 straten van naam veranderen. Zoals in elke fusiegemeente blijft de naam van de straat met de meeste inwoners behouden. In twee straten, de Slagmolenstraat en de Windmolenstraat, moet zo de straat waar de molen nog staat van naam veranderen. Terwijl de naam in de andere gemeente, waar geen molen staat, behouden blijft. En dat vinden de inwoners jammer. Wij namen vandaag een kijkje in de Slagmolenstraat.