In de Limburgse wolvenroedel is er minstens één gezonde welp. Over het lot van de andere wolvenwelpen is na de dood van wolf August nog maar weinig geweten. De welpen groeien op binnen militair domein dat strikt ontoegankelijk is, en dus is het wachten tot de camera's van ANB/INBO in het terrein meer info verschaffen. Wolvin Noëlla is al meermaals waargenomen buiten de grenzen van het militair domein in het gezelschap van één welp die er goed doorvoed en volledig gezond uitziet. Natuurfotograaf Wim Trio kon de welp op beeld vastleggen. Hij was op 11 augustus op pad in Noord-Limburg om kwartels te fotograferen toen plots een welp in zijn beeld verscheen. Ook een medewerkster van Welkom Wolf kon wolvin Noëlla spotten buiten het militair domein in het gezelschap van één welp. Of er nog meer welpen in leven zijn, zal de komende weken moeten blijken. De welpen worden nu steeds mobieler. Bij gebrek aan babysitters - er zijn dit jaar geen jaarlingen in de roedel gebleven om te helpen bij de opvoeding van de nieuwe welpen - mag verwacht worden dat de opgroeiende welpen al spoedig een stapje in de wereld buiten de militaire domeinen zullen wagen. Welkom Wolf roept daarom eigenaars van schapen, geiten, alpaca's, lama's, damherten en gedrongen paardjes op hen achter wolfproof omheining te plaatsen. Want vanaf half augustus hebben opgroeiende wolvenwelpen steeds meer voedsel nodig en komen de ouders in de verleiding om voor een gemakkelijke hap te kiezen. In Limburg is dat dit jaar des te meer het geval omdat wolvin Noëlla na de dood van wolf August in het verkeer op de N76 in Oudsbergen helemaal alleen moet instaan voor het voeden van de welpen.