Bezoek in woonzorgcentrum weer mogelijk vanaf vandaag

Het Natuurhulpcentrum heeft vandaag een reebok bevrijd uit een voetbalgoal in een tuin in Diepenbeek. Het dier was met zijn hoofd verstrikt geraakt in het net. Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen moet sinds eind april bijna dagelijks uitrukken voor reeën die in nood verkeren. De echte reebronst is pas voor de zomer, maar op dit moment is er veel beweging in de reeënpopulatie. Jonge reeën worden geboren en de mannetjes beginnen zich stilaan voor te bereiden op de bronst in de zomer. Daardoor gaan zij op zoek naar vrouwtjes of jagen zij elkaar weg. Door deze bewegingen komen heel wat reeën, en dan vooral bokken, in de problemen. Het Natuurhulpcentrum maakte zelf een filmpje van de reddingsactie in Diepenbeek.