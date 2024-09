- Limburg wordt als provincie niet afgeschaft en we mogen hopen op nieuwe opleidingen aan het Limburgs hoger onderwijs. Dat staat in het Vlaamse regeerakkoord. De partijen moeten nu de ministerposten verdelen. - In Houthalen-Helchteren is burgemeester Alain Yzermans al 21 jaar aan de macht, hij hoopt dat te blijven om zijn levenswerk af te maken: de realisatie van de Noord-Zuidverbinding. - De paus maakt indruk op de Limburgse gelovigen met zijn speech waarin hij het misbruik binnen de kerk fel veroordeelt. - Met de Bootstraat opent de opvolger van de Muziekodroom in Hasselt officieel de deuren. - En Racing Genk klopt KV Mechelen na een doelpunt in de allerlaatste seconde van de wedstrijd