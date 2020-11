De 53-jarige zanger Domenico Vaccaro uit Lanklaar is deze week overleden ten gevolge van covid-19. Hij verloor de strijd tegen het virus na vier weken coma in een Brussels ziekenhuis. Na zijn studies communicatiewetenschappen en vertaler/tolk aan de VUB in Brussel bleef Domenico Vaccaro in onze hoofdstad wonen en vond hij zijn weg als zanger in verschillende groepen en projecten. Hij werkte onder andere samen met Jo Bogaert (bekend van Technotronic) voor diens project Millennium en de groep Arsenal. Dat gebeurde vaak onder pseudoniemen als Blissphemy, Arle Quinn, Domenicko… De Italiaanse Limburger was zeer geliefd en het nieuws van zijn overlijden sloeg in als een bom bij vrienden en muzikanten. De band Arsenal postte dit op sociale media: