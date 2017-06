Bibliotheek Bilzen genomineerd als beste van Vlaanderen

De affiche van Rock Herk is compleet. De organisatie pakt uit met heel wat bijzondere acts om de 35e editie op gepast wijze te vieren. Zo worden onder andere Etienne De Crecy, Dr. Lektroluv, Dog Eat Dog en Equal Idiots toegevoegd aan de line-up. Een feest is uiteraard pas compleet als er ook stevig gedanst kan worden. Daarom worden onder andere de Franse electroheld ETIENNE DE CRECY en DR. LEKTROLUV aan de affiche toegevoegd. Na vijf jaar stilte komen de heren van RAVEOURSOULS eindelijk terug samen om het dak er helemaal af te blazen met een exclusieve festivalshow. Verder is er ook een dj-set van niemand minder dan FRANKY DE SMET-VAN DAMME, frontman van Channel Zero. THE WHATEVERS en GOE VUR IN DEN OTTO hebben ondertussen de status van huisdj’s bereikt en kunnen dan ook niet ontbreken op de feesteditie van Rock Herk. Maar er is natuurlijk ook veel livemuziek om de affiche volledig te maken. Ook THE SHEILA DIVINE spelen op Rock Herk een exclusieve festivalshow. Op het hoofdpodium worden MEURIS, EQUAL IDIOTS, WHISPERING SONS en ELYSIAN toegevoegd. Fresh Blood, het rockconcours van Rock Herk, levert enkele geweldige acts in de vorm van HEISA en THE WALTZ. En dan zijn er ook meer stevige namen voor het tweede podium, de Club, in de vorm van de Amerikaanse bands IGNITE, DOG EAT DOG en BLACKLISTED. Verder worden ook toegevoegd: het Deense ICE AGE, BEAR en CLENCH YOUR FIST. Rock Herk 2017 geeft ook geboorte aan een nieuw podium, Street. Die naam geeft weer wat dat podium, of eerder het ontbreken ervan, zal inhouden. De Amerikaanse drumbom NAH en de experimentele rockband GALLOPS zullen oog in oog met de festivalbezoekers het beste van zichzelf geven. Eerder bevestigden BLACK BOX REVELATION / DINOSAUR JR. / MILLIONAIRE / BOOKA SHADE / CHANNEL ZERO / WARHAUS / JACLE BOW / TOUT VA BIEN / DEEZ NUTS / BRUTUS / OATHBREAKER / DOUBLE VETERANS / THE BLACK HEART REBELLION / MOUNTAINS TO MOVE. Rock Herk gaat door op 14 en 15 juli in Herk-de-Stad.