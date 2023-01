In de voormalige rijkswachtkazerne in Tongeren, langs de Maastrichtersteenweg, is deze ochtend brand uitgebroken in één van de gebouwen. Even was er asbestgevaar voor de omgeving, maar door de regen bleef het risico beperkt. Na twee uur blussen had de brandweer het vuur ook onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Het leegstaande pand wordt wel geregeld bezocht door krakers en hangjongeren.