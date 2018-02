Bibliotheek Genk omgebouwd tot gigantisch aquarium

De Pukkelpoporganisatie dropt zijn eerste naam en wat voor een. Op zaterdag 18 augustus komt niemand minder dan Kendrick Lamar, de multi getalenteerde Amerikaanse rapper en songwriter uit Compton (USA) headlinen in Kiewit. Het wordt Lamars tweede passage want in 2013 stond hij al eens op het hoofdpodium van Pukkelpop. Kendrick Lamar werd in een duizelingwekkend tempo een van de allergrootste hiphopartiesten van zijn generatie. In zijn sublieme songteksten staan het leven in en rond zijn geboortestad Compton en de Amerikaanse tijdgeest centraal. DAMN., zijn meest recente album werd unaniem uitgeroepen tot magistraal meesterwerk en onder meer bekroond met 5 Grammy’s. Een absolute must see op Pukkelpop!