Bibliotheek Genk voert 'pay what you can-principe' definitief in

Pukkelpop lanceert 12 nieuwe namen. Onder andere Inhaler, Fontaines D.C. en J Hus zakken in augustus af naar de festivalweide. De line-up krijgt steeds meer vorm.Niks 'moeilijke tweede album-syndroom' voor Inhaler. Was hun debuutplaat in 2020 nog goed voor eeuwige vergelijkingen met “een andere Ierse band” dan is die olifant in de muziekkamer nu wel definitief verdwenen. Op vrijdag 16 augustus staat Inhaler opnieuw in Kiewit, op eigen kracht en kunnen. Ireland represent! Nog meer groen, wit en oranje op vrijdag 16 augustus met Fontaines D.C.. Dit kwintet (her)definieert het geluid van de hedendaagse postpunk. Ze bevestigen keer op keer hun reputatie als een van de meest opwindende bands in de alternatieve muziekscene. Fontaines D.C. komt eindelijk verschroeiend g(r)as geven op de wei van Kiewit. Ook voor J Hus is muziek zijn levensader. De Britse rapper en zanger Momodou Lamin Jallow is een van de pioniers in het Afroswing-genre en creëerde met zijn mix van Afrikaanse, Caribische en Britse stijlen een muzikale identiteit voor jonge Britten met een Afrikaanse achtergrond. In Kiewit komt hij zijn status als UK rapfavoriet bevestigen. Verder op vrijdag Hedex, de held van de nieuwe drum 'n' bass-generatie en Romy, bekend als de ene helft van The xx en nu ook van het geweldige debuutalbum Mid Air. Zij kunnen in de backstage alvast een praatje slaan met Fred Again.., Stormzy, Jorja Smith, Soulwax, Denzel Curry en Sigma. ZATERDAG 17 AUGUSTUSZaterdag kan je naar Amenra, een gitzwarte, keiharde kruistocht door je ziel; Brutalismus 3000, het Berlijns duo dat grossiert in gabberpunk en techno; Enter Shikari, altijd goed voor een trancecore tour-de-force en de immer aanstekelijke Keltische punk van Flogging Molly.Eerder al aangekondigd voor deze dag: Charlotte de Witte, Sam Smith, Goldband, The Vaccines, Skrillex en RAYE. ZONDAG 18 AUGUSTUSBevestigd op zondag 18 augustus; de zomerse zotheid van Crystal Fighters; de melancholische dreampop van The Haunted Youth (enige kans om hen deze zomer te zien op een Belgisch festival!) en tot slot, de popprinsessen van Sugababes, zij gaan voor – in willekeurige volgorde- hits, hits en hits.Reeds bekendgemaakt voor deze laatste festivaldag: Queens of the Stone Age, The Offspring, MEROL, The Smile, Rise Against, Overmono en Indira Paganotto.