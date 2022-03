Bierfestival in de luchtfabriek in Heusden-Zolder

Fuel Balance pakt uit met de venijnige single ‘Foxy’. Na ‘Sludge Puppy’, dat afgelopen zomer werd uitgebracht, is dit het tweede muzikale wapenfeit van de Limburgse band. Fuel Balance staat voor een strakke hardrocksound met een eigenzinnige invulling. Arno Salmon (drums/vocals) en Felix Vloeberghs (gitaar/vocals) begonnen in de middelbare school samen te jammen op nummers van Rage Against the Machine en Nirvana. Sinds 2019 bokst het duo zelf nummers in elkaar. Fuel Balance zal in 2022 een eerste ep uitbrengen. Het komende jaar zullen nog twee singles verschijnen.