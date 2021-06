Bij Bandag in Lanklaar staan 33 jobs op de tocht

"We gaan in de toekomst meer reizen binnen Europa en zullen daarbij voor de wagen kiezen, in plaats van het vliegtuig." Dat zeggen Kris en Frank Boes van Boes Transport in Het Blijft in de familie, ons zondagsmagazine over Limburgse familiebedrijven. De transportfirma uit Wellen richt zich in de zomermaanden vooral op het vervoer van toeristenwagens, en ziet hier de komende jaren nog veel groeipotentieel in. Daarom investeert het familiebedrijf fors in de uitbouw van nederzettingen in Italië en de Balkan.