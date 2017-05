Gisterenavond kleurde de brug in Kanne volledig roze. Zo hebben de Riemstenaren hun Tom Dumoulin gehuldigd. De Giro-winnaar komt uit Nederland, maar woont in Kanne. De inwoners van Riemst vonden het dus maar gepast dat zijn prestatie in de bloemetjes werd gezet. De buren van Dumoulin versierden zijn huis, en de brug in Kanne werd voorzien van een roze kleurtje, de kleur van de leiderstrui in de ronde van Italië.