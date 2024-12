Bijna 1000 raadsleden leggen in 38 Limburgse gemeenten de eed af

door Luc Moons

En vanaf vanavond worden in Limburg ook de gemeenteraden en schepencolleges geïnstalleerd. Dat kan hier en daar nog voor verrassingen zorgen. Bijna 1000 raadsleden leggen in de in totaal 38 Limburgse gemeenten de eed af. En opmerkelijk: twee-derde van hen zal deel uitmaken van de meerderheid. Dat is een gevolg van het nieuwe kiesdecreet en de monstercoalities, die al voor 13 oktober zijn bedisseld. In nogal wat gemeenten werden kartels gevormd, in de hoop om de grootste partij te worden en de burgemeester te kunnen leveren.