Bijna 200 ontslagen bij Punch Powertrain

Vandaag vindt er op Punch Powertrain een belangrijke bijzondere ondernemingsraad plaats. Volgens VTM Nieuws wordt daar bekendgemaakt dat er 188 banen zullen verdwijnen. Het zou gaan om 172 arbeiders en 16 bedienden. Na Ford Genk is dit weer een groot banenverlies in de Limburgse autosector. Er werken 1.100 mensen bij Punch Powertrain in Sint-Truiden. Van de 500 arbeiders zitten er nu 300 het systeem van economische werkloosheid. Punchpower maakt automatische versnellingsbakken en heeft erg te lijden onder de malaise in de autosector en de terugval van de Chinese automarkt. Later meer.