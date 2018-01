Afgelopen weekend stelde de politie Limburg Regio Hoofdstad 4 processen-verbaal op voor het dealen van verdovende middelen. In de nacht van vrijdag op zaterdag kon de politie Limburg Regio Hoofdstad 3 verdachten betrappen voor het handelen in verdovende middelen. De feiten vonden plaats in een dansgelegenheid te Hasselt. Tijdens een controle van de verdachten werden er verdovende middelen en een som geld aangetroffen. Ze werden mee naar het politiebureau genomen en de processen-verbaal werden opgesteld. De verdachten zijn 18 jaar, mannelijk en komen uit Maldegem, Tielt en Harelbeke. Zondagochtend kon de politie Limburg Regio Hoofdstad weer een persoon onderscheppen voor het handelen in verdovende middelen in een andere dansgelegenheid te Hasselt. Deze persoon was in het bezit van een grote hoeveelheid verdovende middelen en een som geld. De verdachte, een 25-jarige man uit Genk, werd mee ten burele genomen. Hier werden de nodige processen-verbaal opgesteld. De 4 verdachten werden via de snelrechtprocedure gedagvaard en dienen zich binnen enkele weken voor de rechtbank te verantwoorden.