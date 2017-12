Bijna 70% van boetes uit strafrechtelijke zaken wordt in Limburg niet geïnd

Dinsdagavond is een dief op heterdaad betrapt in een winkel op de Rode Kruislaan in Houthalen-Helchteren. De man bedreigde de uitbater. Bij de arrestatie raakten drie inspecteurs van Politie CARMA lichtgewond. In een supermarkt op de Rode Kruislaan werd dinsdagavond rond 19u45 een winkeldief op heterdaad betrapt. Een 31-jarige man uit Zonhoven probeerde de winkel te verlaten met een fles sterke drank die hij niet betaald had. De winkeluitbater hield de man tegen en verwittigde de politie. Ondertussen bedreigde de man de uitbater met de fles sterke drank. Ook toen een ploeg van Politie CARMA ter plaatse kwam, bleef de verdachte uiterst agressief. Een tweede ploeg werd in bijstand geroepen om de man in bedwang te houden en over te brengen naar het politiecommissariaat. Drie inspecteurs liepen lichte verwondingen op, waarvan twee inspecteurs tijdelijk werkonbekwaam zijn. Het parket zal de verdachte eerstdaags, met toepassing van het snelrecht, voor de rechtbank brengen.