Bijna helft leerlingen opleiding Veiligheidsberoepen al van schoolbanken geplukt

door Dirk Billion

Van de 47 leerlingen die in september gestart zijn in het zevende jaar Veiligheidsberoepen aan het Sint-Fransiscuscollege in Heusden-Zolder zijn er nog 29 over. De rest is van de schoolbanken geplukt om al aan de slag te gaan bij de politie, in het leger of als veiliheidsagent. De opleiding kent een ongezien succes. Het college is daarom dit schooljaar al in het vijfde in plaats van het zevende jaar gestart met het lessenpakket. Bewaking, beveiliging en defensie zijn dan ook actueler dan ooit.